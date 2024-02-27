皇馬險勝西維爾 西甲領先巴塞8分

談及足足在「銀河艦隊」效力17年，並曾經與他一起贏盡聯賽及盃賽錦標的沙治奧拉莫斯時，莫迪歷仍舊對他讚不絕口：「不論何時，他都會是我的兄弟。他仍然可以踢到高水準的足球，能在場上與他交手，實在是非常快樂。」皇馬主帥安察洛堤則不忘稱讚今季西甲第2次建功的莫迪歷同是老將楷模，「看完整場比賽，你根本不會發覺表現得如此出色的莫迪歷，原來已屆38歲」。西班牙盃4強賽方面，首回合互交白卷的皇家蘇斯達及馬略卡，將於明晨在前者的主場再度交鋒。

意甲國米大捷 米蘭拿玻里齊失分

意甲方面，目前穩居聯賽榜首的國際米蘭，靠大勇射手拿達路馬天尼斯梅開二度，並取得其第100及101個聯賽入球，作客大破萊切4：0，並取得各項賽事十連勝。不過「藍黑軍團」的同市宿敵、現列季席的「紅黑軍團」AC米蘭則有基奧特「老貓燒鬚」，回防時在禁區內犯下天條連累球隊輸極刑，最後只能與作客的阿特蘭大打和1：1。此外，換帥後的拿玻里仍未能打開勝利之門，作客只能與弱旅卡利亞里各一言和。