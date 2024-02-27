皇馬險勝西維爾 西甲領先巴塞8分

【明報專訊】在西甲一放絕塵的「銀河艦隊」皇家馬德里，昨在主場延續強勢，藉後備上陣的中場老將莫迪歷一箭定江山，1：0小勝來訪的西維爾，並在西甲聯賽榜拋離死敵巴塞隆拿8分。此仗的另一焦點，當是37歲的西維爾守將沙治奧拉莫斯今季首次到訪其成名地班拿貝球場倒戈，賽後亦與舊戰友莫迪歷深情相擁。
談及足足在「銀河艦隊」效力17年，並曾經與他一起贏盡聯賽及盃賽錦標的沙治奧拉莫斯時，莫迪歷仍舊對他讚不絕口：「不論何時，他都會是我的兄弟。他仍然可以踢到高水準的足球，能在場上與他交手，實在是非常快樂。」皇馬主帥安察洛堤則不忘稱讚今季西甲第2次建功的莫迪歷同是老將楷模，「看完整場比賽，你根本不會發覺表現得如此出色的莫迪歷，原來已屆38歲」。西班牙盃4強賽方面，首回合互交白卷的皇家蘇斯達及馬略卡，將於明晨在前者的主場再度交鋒。
意甲國米大捷 米蘭拿玻里齊失分
意甲方面，目前穩居聯賽榜首的國際米蘭，靠大勇射手拿達路馬天尼斯梅開二度，並取得其第100及101個聯賽入球，作客大破萊切4：0，並取得各項賽事十連勝。不過「藍黑軍團」的同市宿敵、現列季席的「紅黑軍團」AC米蘭則有基奧特「老貓燒鬚」，回防時在禁區內犯下天條連累球隊輸極刑，最後只能與作客的阿特蘭大打和1：1。此外，換帥後的拿玻里仍未能打開勝利之門，作客只能與弱旅卡利亞里各一言和。