曼城英足盃16強乘勇攻盧頓 基亞利殊勢掛帥

曼城在上圈淘汰熱刺得以躋身16強，明晨將與上圈作客殺敗愛華頓的盧頓爭入8強。曼城傷兵問題漸漸解決，目前僅得後衛加華度爾續缺陣，翼鋒基亞利殊上仗英超作客般尼茅夫一戰已列後備席，在未有落場下是役料與上仗僅在比賽末段後備登場的中場奇雲迪布尼重任正選，以支援前鋒艾寧夏蘭特；至於三連敗的主隊盧頓則續有前鋒伊利查艾迪巴約因傷上陣成疑，這位英籍鋒將去年12月主場鬥曼城的英超曾有入球，球隊如缺少這名今季在英超攻入9球的首席射手更難樂觀。其餘比賽方面，般尼茅夫會在主場鬥英冠的李斯特城，而曾效力後者、並於2016年助該隊於英超封王的日籍37歲前鋒岡崎慎司，昨由現效力球會聖圖爾登宣布將於季後退役。

愛華頓上訴得直只扣6分

另一方面，英超包尾大幡錫菲聯昨訪狼隊，被對方鋒將沙拉比亞上半場頂入全場唯一入球，以0：1吞下今季第19敗。至於另一護級對手愛華頓，早前因違反財務規例的上訴得直，由原本被罰10分減至6分，令他們目前以26戰得25分，距離降班區有5分差距。