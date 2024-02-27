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體育

利物浦十奪英聯盃 雲迪積克加時頂入煞車 高普歸功小將

【明報專訊】利物浦昨於英格蘭聯賽盃決賽戰至加時，憑後衛華基爾雲迪積克在118分鐘的頭槌絕殺，以1：0險勝車路士，將奪冠紀錄改寫為10次。領隊高普及華基爾雲迪積克賽後歸功眾小將。惟中場遠藤航及後衛賴恩格雲貝治此役同告「掛彩」，令傷兵問題更加嚴峻。

利物浦與車路士昨仗踢成均勢，分別有華基爾雲迪積克及倒戈的史達寧建功，卻在經視像裁判（VAR）介入下「食詐糊」。「紅軍」及「藍戰士」其後亦有加普和干拿加歷查分別頭頂腳踢中柱，終互交白卷需加時作賽。紅軍加時後稍佔上風，並在118分鐘由雲迪積克接應森美卡斯的角球傳送頂入險勝1：0，繼2021／22年球季後再於決賽擊敗對方，並令車仔成為英球壇史上首支連續6次在溫布萊出戰本土盃賽決賽皆落敗的球隊。

高普：最特別的冠軍獎盃

紅軍此役有穆罕默德沙拿及達雲紐尼斯等主力傷兵多達9人，令領隊高普被迫起用同是20歲哈維艾利諾、干拿巴特利和21歲的賴恩格雲貝治擔正，到72分鐘又換入19歲的卜比奇勒，87分鐘再調入18歲的丹斯和19歲的麥干尼爾，及至加時至106分鐘再換入21歲的查洛爾昆沙，並一起成為打敗車路士捧盃功臣。

高普賽後坦言加時需要新力量，又不禁說：「曾有人告訴我，以年輕小將是不能奪標的。現在我們寫了新的一頁。在我20多年的教練生涯中，這無疑是我最特別的冠軍獎盃。我對今（昨）天的一切感到非常自豪。」獲選為此役最佳球員的華基爾雲迪積克則說：「實在令人感動，年輕球員全都為今次成就發揮了作用。」

紅軍名宿加歷查亦說：「這場決賽告訴大家足球與金錢無關。」曼聯名宿加利尼維利亦說：「利物浦的小將挫敗億萬大軍車路士。」至於始終在英格蘭球壇未獲錦標車路士主帥普捷天奴則慨嘆道：「己隊最後一刻失落冠軍令人十分痛楚。」總計也曾執教修咸頓和熱刺的他，迄今與高普交手14次，錄得1勝5和8負劣績。

紅軍再折格雲貝治遠藤航

然而，紅軍此役再有賴恩格雲貝治早在28分鐘便因足踝受傷退下火線，而踢足全場的日本隊中場遠藤航則被發現賽後左腳受傷，需用保護靴及以枴杖協助步行離場。

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