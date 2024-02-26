明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

體育

國家隊男乒世團賽挫法國 成就十一連霸偉業

【明報專訊】世界乒乓球團體錦標賽昨晚在韓國釜山煞科，國家隊在男團決賽以場數3：0輕取法國隊，達成十一連霸偉業，亦是連續六屆包辦世界賽男、女團冠軍。

樊振東次仗反勝阿歷斯列布倫

國家隊日前在4強以場數3：2險勝韓國隊殺入決賽，昨仗決戰由列布倫兄弟領銜的法國隊，首戰世界二哥王楚欽以直落3局11：4、11：8、11：3擊敗世界排名第6的17歲新星菲歷斯列布倫。

次仗世界一哥樊振東面對20歲的兄長阿歷斯列布倫，首局先輸9：11，次局贏11：4後，在第3局再失8：11，並在第4局一度落後9：10面臨賽點，但這名27歲「世一」頂住落敗邊緣的壓力，連取3分在刁時下贏12：10，最終他再於決勝局贏11：7，以局數3：2反勝，助國家隊場數拉開2：0。

第3場國家隊派出「世三」馬龍，面對世界排名30位的西蒙加奧斯，後者首局贏11：7先聲奪人，不過及後馬龍發力搶攻下，連贏11：2、11：4、11：6，局數3：1反勝，終助國家隊以場數3：0擊敗法國隊，自2000年設立世團賽以來，除了首屆屈居瑞典隊摘銀後，連贏十一屆冠軍。

另一方面，總結今屆港乒成績，雖然男隊在淘汰圈附加賽落敗無緣巴黎奧運資格，但上屆東京奧運摘銅的女隊則取得入場券並在世團賽取得銅牌，今夏有望在巴黎再爭佳績。

上 / 下一篇新聞