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體育

港男花隊緣盡巴奧 世盃開羅站負世一日本4強止步

【明報專訊】花劍世界盃開羅站昨舉行團體賽，為爭取巴黎奧運資格而背水一戰的香港男花隊，派出張家朗、蔡俊彥、崔浩然及吳諾弘出戰，一路過關至4強階段以42：45不敵頭號種子日本隊，未能取得巴黎奧運入場券，並終在季軍戰以34：45不敵美國隊得第4完賽。

根據巴黎奧運積分榜形勢，男花港隊昨賽前以27分緊隨國家隊之後排第6，在已難望爭取世界前4位資格入圍下，必須在此戰壓過國家隊以取得亞大區第一，故此在這場奧運積分賽最終戰不容有失。

港隊以種子身分免戰首圈，昨於16強面對比利時隊，日前在個人賽16強意外被淘汰的「劍神」張家朗打頭陣，在首局以5：4險勝對手，其後到比賽中段，4名港將逐步拉開比分，終以45：37獲勝。晉級後轉戰匈牙利隊，港隊再以45：37力克對方殺入4強。

季軍戰不敵美國第4名完賽

港隊繼去年12月在常滑站季軍戰後，再次遇上「世一」日本隊，雖然張家朗在首局以5：2刺走「東瀛一哥」松山恭助，但崔浩然在次局以1：8不敵敷根崇裕，遭日本隊拉開比分，其後雙方打成均勢下，日本隊經過第二輪後仍領先30：22。

去到第7局，吳諾弘對飯村一輝期間，領先4：1後膝頭受傷須暫停比賽接受治療，其後守尾門的張家朗雖一度連追5分至42：44，但被日本隊的敷根崇裕把握機會下，港隊以42：45惜敗，並篤定緣盡男花團體賽巴黎奧運資格。

港隊在季軍戰面對在另一場4強以31：45不敵意大利的美國隊，結果在早段已被拉開10分下，終以34：45告負，以第4名完成。

女花團體賽16強止步

另一邊廂，港將符妤名、鄭曉為、關渝澄及陳諾思在同日的世盃開羅站出戰女花團體賽，首圈輪空後，在16強以27：43不敵加拿大隊，最後以第15名完賽。

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