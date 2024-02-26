體壇快訊：水手首擊驚險反勝綠茵

祖雲反克費辛隆尼守次席

近4戰不勝的祖雲達斯昨晚在意甲憑後衛魯加尼補時接應前鋒杜辛華荷域的傳送，主場以3：2絕殺費辛隆尼返勝軌，賽後以26戰得57分續守次席。至於剛在歐霸盃以12碼淘汰荷甲球隊飛燕諾闖16強的羅馬，將於明晨主場迎戰中游分子拖連奴；而排名緊隨首都狼之後、另一支首都球會拉素明晨則作客費倫天拿。

塞軍八連勝穩坐東岸榜首

波士頓塞爾特人昨在NBA常規賽作客以116：102擊敗紐約人，取得本季球隊最佳的八連勝，以45勝12負鞏固東岸榜首位置。另一場東岸對碰，奧蘭多魔術靠前鋒班基路在完場前0.8秒跳投得手兼博得加罰取下3分，作客以112：109險勝底特律活塞，送對手五連敗。

柏奧莉妮迪拜賽封后

28歲意大利籍球手柏奧莉妮，昨晨在迪拜網球錦標賽女單決賽，以盤數2：1反勝由外圍賽晉級的俄羅斯籍球手卡蓮絲嘉雅，並奪得生涯首個國際女子網球協會（WTA）千分級賽事女單冠軍，世界排名將升上前20名。