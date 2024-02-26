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體育

東方大勝晉峰 盧比度證孫銘謙離隊

【明報專訊】東方昨午港超作客青衣運動場以4：0大勝晉峰，就前鋒孫銘謙不在大軍名單，主教練盧比度賽後證實這名23歲大港腳已離隊處理轉會手續。據悉「孫銘」現於內地，有望將於中國聯賽落班。

孫銘謙傳赴內地聯賽落班

孫銘謙今季改披東方10號球衣，各賽事上陣7場入2球，包括本月17日作客1：1逼和冠忠南區建功。盧比度（Chino）昨證實這名亞洲盃港腳正處理轉會手續，「我相信轉會很快便會落實，我們失去了一名很重要的球員，但對他是好事，這是很好機會，球會亦會以球員利益優先」。他透露這名上季球隊首席射手在近兩季吸引不少人關注，包括在杭州亞運有好表現，這宗轉會於本月中高級組銀牌決賽前已開始磋商。孫銘謙回覆查詢時確認不在港，僅稱有最新消息會再通知大家。

賽事方面，東方完半場由巴科爾頭槌打開紀錄，下半場再有梁冠聰射入12碼及巴拉克建功，加上後備入替的于楊完場前取得其7年來首個港超入球，以4：0大勝晉峰，8戰17分排第5。

至於傑志憑基爾頓及伊高沙托尼各梅開二度，在旺角大球場以6：0大炒香港U23，10戰25分續居次，追至日前失分的榜首理文只差1分。冠忠南區作客5：0大破港會，9戰17分排第4。

另外，賽馬會青年聯賽原定上周六早上在跑馬地遊樂場舉行理文U14對南區U14的補賽，但據悉由於未有預約場地及場監和球證沒有到場，令賽事要再改期舉行。

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