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體育

日本男籃隔88年首挫中國 FIBA亞盃外兩戰全勝居首

【明報專訊】國際籃聯（FIBA）亞洲盃外圍賽昨續戰，其中C組兩強對碰，日本隊終在主場以76：73力克中國隊，亦是該隊相隔88年首於FIBA國際賽擊敗國家隊，兩戰全勝暫居首。至於香港男籃昨在B組次輪作客以49：88不敵勁旅新西蘭隊，兩戰皆北。

日本隊是役雖有3大主力八村壘、渡邊雄太及富永啓生，分別因在美國效力NBA及NCAA球隊而避戰，但昨在主場面對有周琦缺陣的國家隊，延續去年男籃世界盃強勢，即使首節初段曾落後3：14，但及後在入籍中鋒約舒亞賀堅遜領銜下打出16：6攻勢，首節完結時僅落後1分。

及後雙方拉成均勢，日本隊在第4節有攻入全場最高24分的馬場雄大包辦7分，領銜在末段一度拉開8分，但及後國家隊在胡金秋、胡明軒及阿不都熱西提接連得分下追近比數，但為時已晚，隨着朱俊龍在最後一擊射三分球不入，最終日本以76：73險勝，亦是該隊自1936年以來，首次在國際賽事擊敗國家隊。

港籃作客新西蘭告負

B組方面，港籃上輪在主場不敵杭州亞運冠軍的菲律賓隊後，昨征戰另一勁旅新西蘭隊，首節初段港隊憑惠龍兒獨取4分及梁兆華射入三分球，一度咬緊比數僅落後1分，但及後站穩陣腳的主隊打出一段19：0攻勢完首節，令港隊落後7：27。次節港隊有楊瑞鴻獨取8分但仍無法拉近差距，半場落後26：53。

下半場港隊體力下降，在第4節被對手進一步拉開下，終以49：88大敗予新西蘭隊，兩連敗後在B組排第3，下輪於11月21日再戰，屆時將作客中華台北隊。

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