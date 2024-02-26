明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

體育

曼聯遭富咸絕殺 新年首敗 爭前四勢危 坦夏格仍信前途光明

【明報專訊】曼聯昨在英超主場被富咸以1：2絕殺，除了是2024年後首敗，亦是今季第10場聯賽敗仗，隨着排第4的阿士東維拉同日擊敗諾定咸森林，「紅魔」落後對方8分，下場聯賽更要作客惡鬥曼城，爭前四再度勢危，領隊坦夏格賽後仍堅稱球隊未來前景仍然光明。

海倫缺陣 吞今季英超第10敗

近况五連勝的曼聯再受傷患困擾，除了左閘勞基梳爾接近收咧，連續6仗都有入球的前鋒海倫賽前證實拉傷肌肉要養傷兩至3周，昨仗正選起用19歲小將奧馬里科臣，陣容不整下在奧脫福球場出擊受壓於富咸，更有中場卡斯米路下半場初段撞傷頭要退下火線，戰至65分鐘終被客隊中堅奇雲巴錫在角球攻勢勁射破網。曼聯完場前1分鐘由中堅哈利馬古尼近門補射追平，但及後狂攻不成之餘，更於補時7分鐘被富咸一次反擊由翼鋒伊禾比絕殺得手，終負1：2，自2009年12月以來再度不敵對手，以及今季各賽事第8次在奧脫福球場落敗，而今季英超被對手攻門多達435次，次數僅比錫菲聯少。

下輪作客迎曼市打吡

曼聯吞下今季英超第10敗，賽後26戰44分續排第6，由於維拉憑杜格拉斯雷斯梅開二度，加上奧尼屈堅斯及里安拜尼各入一球，在主場4：2挫森林，以52分續排第4，拋離紅魔8分。

對於爭前四危急，坦夏格賽後承認球隊昨仗表現慢熱，以及一次犯錯導致被絕殺，將本應取勝的機會溜走，並堅稱：「我對球隊依然有信心，我們不是只看一場比賽，要拉闊看更大的畫面。球隊前景一片光明，只要在緊接轉會窗加強部分位置，加上有不少具潛力的年輕球員，未來只會愈來愈好。當所有球員傷癒在陣時，我們就是優秀的球隊」。曼聯將於周四英格蘭足總盃16強作客森林，然後下周日作客「曼市打吡」惡鬥曼城。

此外，英國《鏡報》報道，曼聯新股東拉特克里夫將重新調查格連活特的事件，計劃讓這名正外借西甲基達菲的青訓產品將來歸隊。

（英超消息）

上 / 下一篇新聞