曼聯遭富咸絕殺 新年首敗 爭前四勢危 坦夏格仍信前途光明

海倫缺陣 吞今季英超第10敗

近况五連勝的曼聯再受傷患困擾，除了左閘勞基梳爾接近收咧，連續6仗都有入球的前鋒海倫賽前證實拉傷肌肉要養傷兩至3周，昨仗正選起用19歲小將奧馬里科臣，陣容不整下在奧脫福球場出擊受壓於富咸，更有中場卡斯米路下半場初段撞傷頭要退下火線，戰至65分鐘終被客隊中堅奇雲巴錫在角球攻勢勁射破網。曼聯完場前1分鐘由中堅哈利馬古尼近門補射追平，但及後狂攻不成之餘，更於補時7分鐘被富咸一次反擊由翼鋒伊禾比絕殺得手，終負1：2，自2009年12月以來再度不敵對手，以及今季各賽事第8次在奧脫福球場落敗，而今季英超被對手攻門多達435次，次數僅比錫菲聯少。

下輪作客迎曼市打吡

曼聯吞下今季英超第10敗，賽後26戰44分續排第6，由於維拉憑杜格拉斯雷斯梅開二度，加上奧尼屈堅斯及里安拜尼各入一球，在主場4：2挫森林，以52分續排第4，拋離紅魔8分。

對於爭前四危急，坦夏格賽後承認球隊昨仗表現慢熱，以及一次犯錯導致被絕殺，將本應取勝的機會溜走，並堅稱：「我對球隊依然有信心，我們不是只看一場比賽，要拉闊看更大的畫面。球隊前景一片光明，只要在緊接轉會窗加強部分位置，加上有不少具潛力的年輕球員，未來只會愈來愈好。當所有球員傷癒在陣時，我們就是優秀的球隊」。曼聯將於周四英格蘭足總盃16強作客森林，然後下周日作客「曼市打吡」惡鬥曼城。

此外，英國《鏡報》報道，曼聯新股東拉特克里夫將重新調查格連活特的事件，計劃讓這名正外借西甲基達菲的青訓產品將來歸隊。

（英超消息）