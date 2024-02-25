張家朗世盃開羅站16強止步

港隊除了憑世界排名直入正賽的張家朗及蔡俊彥外，今站另派出7名男將出戰，吳諾弘及李逸朗等未能躋身淘汰賽，殺入正賽的崔浩然則在首圈戰至決一劍下以14：15不敵埃及隊劍手Mohamed Hamza出局。張家朗及蔡俊彥則於首圈未遇太大考驗，分別以15：5及15：6大勝俄羅斯及埃及隊劍手，晉級次圈。

今偕隊友戰團體賽爭奧運資格

列為頭號種子的張家朗在次圈遇上東京奧運決賽的「老對手」意大利隊名將加羅素，以15：10再勝對方，但蔡俊彥則以6：15不敵中國隊一哥莫梓維，次圈止步。

張家朗在16強面對莫梓維，過往5次交手全勝的張家朗，昨仗中段被對手反超，終以13：15惜負，無緣8強，今日將與隊友轉戰團體賽，由於今站也是奧運積分周期最後一場花劍團體賽，故此仗為港隊爭取巴黎奧運關鍵一戰。

港隊亞青賽煞科添1金1銀

至於劍擊亞青賽昨於巴林上演壓軸一日賽事，港隊分別出戰男子花劍、女子佩劍及女子重劍3項青年組團體賽事，其中由剛於個人賽摘銅的鄭鐵男、林浩朗及蔡子樂組成的男花隊在決賽以45：32輕取新加坡隊，成功衛冕團體賽金牌；女佩隊更在4強以45：42力克次號種子哈薩克隊，但在決賽不敵烏茲別克隊，屈居亞軍：而女重隊則在8強告負中國隊，無緣獎牌，最後以第5名完成賽事。