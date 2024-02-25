體壇快訊：石偉雄世盃次站無緣決賽

伊雲高域替恩高域掌國足

中國足協昨宣布，由克羅地亞籍教頭伊雲高域接任中國隊主教練，同時落實執教近一年的恩高域離任。69歲的伊雲高域於2010年率領山東魯能奪得中超冠軍，曾執掌伊朗隊、薩格勒布戴拿模及漢諾威，過去4年則帶領阿曼隊。國足在上月亞洲盃3戰不勝兼零入球在分組賽出局。

沙莫斯領西維爾倒戈皇馬

皇家馬德里明晨西甲迎戰西維爾，將遇是役首返班拿貝倒戈的客軍中堅沙治奧拉莫斯。賽前這名曾效力「銀河艦隊」16年的守將表明若是役入球不會慶祝。至於各賽事近6仗僅1勝的皇家蘇斯達昨在西甲獨腳戲，主場1：3不敵維拉利爾，26戰40分暫排聯賽第6。

神戶日職開咧戰輕取磐田

衛冕冠軍神戶勝利船昨在日職憑汰木康也及佐佐木大樹在上、下半場各建一功，作客2：0擊敗磐田山葉，在新季首仗旗開得勝；應屆日本超級盃冠軍川崎前鋒作客2：1反勝湘南比馬。上季日乙盟主町田澤維亞則主場被大阪飛腳逼和1：1。上季日職亞軍橫濱水手今午將作客另一升班馬東京綠茵。