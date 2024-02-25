理文悶和大埔兼折將 末段12碼宴客再詐糊 杜度傷出抬離場

理文上半場圍攻大埔，但兩翼艾華頓及基華尼頓連番切射均無功而還。大埔中堅加比爾完半場角球頭槌中楣，這支區隊換邊後反擊，前鋒盧卡斯射門省中球員彈高入網，惟旁證示意隊友陳肇鈞越位在先；最近入籍的理文中堅杜度防守角球混戰中傷出，55分鐘要擔架抬離場。

完場前掀高潮，艾華頓禁區內被加比爾踢跌博得12碼，但倒戈的保連奴主射被謝家榮救出，艾華頓混戰中補射入網，但VAR確認此前保連奴犯手球在先而判「詐糊」，終0：0完場各得1分。理文第2次聯賽失分後10戰26分續居首，傑志踢少一場落後4分，今午3時在旺角大球場對香港U23。

理文主教練曾昭達賽後與球員圍圈講話，承認麾下為聯賽爭冠求勝心切，「大家都想為聯賽冠軍一直贏波，和波當然失望，但又不是絕望情况。球員發揮已不錯，只是埋門一腳欠奉」。他稱保連奴一直是球隊其一12碼劊子手，不會怪責對方射失，「射唔入只是得唔到幸運之神眷顧」。大埔9戰19分排第3，主帥李志堅及當選昨仗最佳球員的謝家榮均認同，和波屬合理戰果。

北區入兩極刑絕殺流浪

昨午另一場，標準流浪縱有日籍新鋒上形洋介首建功，惟上、下半場尾段各失一球12碼，在旺角場以2：3被均業北區絕殺。