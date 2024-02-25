明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

體育

理文悶和大埔兼折將 末段12碼宴客再詐糊 杜度傷出抬離場

【明報專訊】理文昨在港超完場前有保連奴12碼宴客，兼在隊友艾華頓補射入網前犯手球，被視像裁判（VAR）推翻入球，在將軍澳運動場0：0悶和大埔，有機會被今午出戰的傑志拉近榜首分差。

理文上半場圍攻大埔，但兩翼艾華頓及基華尼頓連番切射均無功而還。大埔中堅加比爾完半場角球頭槌中楣，這支區隊換邊後反擊，前鋒盧卡斯射門省中球員彈高入網，惟旁證示意隊友陳肇鈞越位在先；最近入籍的理文中堅杜度防守角球混戰中傷出，55分鐘要擔架抬離場。

完場前掀高潮，艾華頓禁區內被加比爾踢跌博得12碼，但倒戈的保連奴主射被謝家榮救出，艾華頓混戰中補射入網，但VAR確認此前保連奴犯手球在先而判「詐糊」，終0：0完場各得1分。理文第2次聯賽失分後10戰26分續居首，傑志踢少一場落後4分，今午3時在旺角大球場對香港U23。

理文主教練曾昭達賽後與球員圍圈講話，承認麾下為聯賽爭冠求勝心切，「大家都想為聯賽冠軍一直贏波，和波當然失望，但又不是絕望情况。球員發揮已不錯，只是埋門一腳欠奉」。他稱保連奴一直是球隊其一12碼劊子手，不會怪責對方射失，「射唔入只是得唔到幸運之神眷顧」。大埔9戰19分排第3，主帥李志堅及當選昨仗最佳球員的謝家榮均認同，和波屬合理戰果。

北區入兩極刑絕殺流浪

昨午另一場，標準流浪縱有日籍新鋒上形洋介首建功，惟上、下半場尾段各失一球12碼，在旺角場以2：3被均業北區絕殺。

上 / 下一篇新聞