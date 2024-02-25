車利決戰爭英聯盃 紅軍眾將冀為高普離任前奪標

車路士vs.利物浦 HOYTV 77台 晚上23：00直播

利物浦今屆英聯盃將力爭第10次掄元，車路士則接連擊退白禮頓及紐卡素等晉級。然而雙方目前都傷兵滿營，紅軍除了艾利臣比加、阿歷山大阿諾特、迪亞高祖達及居迪斯鍾斯等肯定缺陣，助教連達斯賽前稱3名主將穆罕默德沙拿、達雲紐尼斯及蘇保斯拉爾，要最後一刻才知悉能否趕及傷癒，高普日前也稱情况相當具挑戰性，更謙稱：「這場決賽我們肯定不是奪冠熱門，但只要仍有11名球員，我們就會全力以赴。」

兩軍傷兵滿營 沙拿紐尼斯上陣成疑

車路士連同盃賽近3仗不敗，包括英超作客1：1打和曼城，但亦有列斯占士及巴迪亞舒尼等6名傷兵。領隊普捷天奴賽前僅稱老將中堅堤亞高施華有望復出，又笑言高普言論：「若利物浦不是奪冠熱門，車路士也不是。他們參加過不同決賽經驗豐富，我們一些球員今次是首次踢決賽」。

高普上月底宣布季尾離隊，隊長華基爾雲迪積克期待攜手贏得今季首項錦標，「我們想將這天變成特別日子，完季時相信很多人包括領隊都會很激動，但我們不應想得太遠，應專注眼前」。今季加盟的日籍中場遠藤航也稱，希望取得在紅軍首冠回報領隊信任，「雖然我只在他麾下一季，但真的很喜歡其比賽風格，希望能在他離開前贏得一些獎盃」。而紅軍昨落實今夏到美國踢季前賽，7月31日在費城對阿仙奴，以及8月3日在南卡羅萊納州對曼聯。

藍戰士誓復仇 史達寧盼奪加盟後首冠

利物浦於2022年英聯盃及足總盃決賽，均是悶和0：0再互射12碼擊敗車路士，今季英超兩次交手亦1勝1和不敗，包括本月初主場大勝4：1。「藍戰士」左閘芝維爾賽前表明希望復仇，並令球隊位列聯賽中游以此取得下季歐洲賽資格，「我們之前兩次決賽都輸給他們，而且對這支年輕球隊來說，如果能獲得第一個錦標，將得到信心和動力去爭取更多」。翼鋒史達寧雖在曼城贏過5次英聯盃，也希望贏得在車路士首冠，「我的家就在溫布萊球場附近，希望可在這球場再次捧盃」。