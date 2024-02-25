明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

體育

車利決戰爭英聯盃 紅軍眾將冀為高普離任前奪標

【明報專訊】英格蘭聯賽盃決賽今晚由車路士在溫布萊球場決戰利物浦。雙方均傷兵滿營共10多名球員缺陣，不過仍四線作戰的「紅軍」球員，均盼為領隊高普贏取其帶隊最後一季的首項錦標；「藍戰士」亦渴望以此冠軍，從而在下季歐洲賽亮相。

車路士vs.利物浦 HOYTV 77台 晚上23：00直播

利物浦今屆英聯盃將力爭第10次掄元，車路士則接連擊退白禮頓及紐卡素等晉級。然而雙方目前都傷兵滿營，紅軍除了艾利臣比加、阿歷山大阿諾特、迪亞高祖達及居迪斯鍾斯等肯定缺陣，助教連達斯賽前稱3名主將穆罕默德沙拿、達雲紐尼斯及蘇保斯拉爾，要最後一刻才知悉能否趕及傷癒，高普日前也稱情况相當具挑戰性，更謙稱：「這場決賽我們肯定不是奪冠熱門，但只要仍有11名球員，我們就會全力以赴。」

兩軍傷兵滿營 沙拿紐尼斯上陣成疑

車路士連同盃賽近3仗不敗，包括英超作客1：1打和曼城，但亦有列斯占士及巴迪亞舒尼等6名傷兵。領隊普捷天奴賽前僅稱老將中堅堤亞高施華有望復出，又笑言高普言論：「若利物浦不是奪冠熱門，車路士也不是。他們參加過不同決賽經驗豐富，我們一些球員今次是首次踢決賽」。

高普上月底宣布季尾離隊，隊長華基爾雲迪積克期待攜手贏得今季首項錦標，「我們想將這天變成特別日子，完季時相信很多人包括領隊都會很激動，但我們不應想得太遠，應專注眼前」。今季加盟的日籍中場遠藤航也稱，希望取得在紅軍首冠回報領隊信任，「雖然我只在他麾下一季，但真的很喜歡其比賽風格，希望能在他離開前贏得一些獎盃」。而紅軍昨落實今夏到美國踢季前賽，7月31日在費城對阿仙奴，以及8月3日在南卡羅萊納州對曼聯。

藍戰士誓復仇 史達寧盼奪加盟後首冠

利物浦於2022年英聯盃及足總盃決賽，均是悶和0：0再互射12碼擊敗車路士，今季英超兩次交手亦1勝1和不敗，包括本月初主場大勝4：1。「藍戰士」左閘芝維爾賽前表明希望復仇，並令球隊位列聯賽中游以此取得下季歐洲賽資格，「我們之前兩次決賽都輸給他們，而且對這支年輕球隊來說，如果能獲得第一個錦標，將得到信心和動力去爭取更多」。翼鋒史達寧雖在曼城贏過5次英聯盃，也希望贏得在車路士首冠，「我的家就在溫布萊球場附近，希望可在這球場再次捧盃」。

上 / 下一篇新聞