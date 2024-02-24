足壇快遞：阿根廷下月改赴美友賽

拜仁迎萊比錫傷停達10人

有主帥杜曹季後離隊的德甲次席球隊拜仁慕尼黑，在傷停球員達10人下，明晨主場迎戰幾近「夫添」的「五哥」RB萊比錫，恐各賽事不勝增至4場。在歐聯16強首回合作客分別和波及落敗的巴塞隆拿和馬德里體會會，則在西甲分別迎戰基達菲及作客艾美利亞。

日職開鑼三箭新主場碎鑽

新一季日職昨開鑼，上屆季軍廣島三箭憑新加盟前鋒大橋祐紀在上、下半場梅開二度，以2：0擊敗上季殿軍浦和紅鑽，於新主場「和平之翼」聯賽首擊旗開得勝；新季防線陣容大變的名古屋鯨魚，則主場0：3大敗予鹿島鹿角。衛冕的神戶勝利船今午作客鬥升班馬磐田山葉。

伊蒂哈德希拉爾闖亞冠8強

沙特聯豪門伊蒂哈德昨晨在亞冠16強次回合鬥烏茲別克球隊納曼干新春，有法籍前鋒賓施馬上半場中段擺烏龍下先落後，惟另一前鋒咸達拿半場前扳平比數，加上敵軍87分鐘回敬烏龍球，令伊軍兩回計贏2：1出線8強；至於目前位列沙特聯榜首的希拉爾，同日亦以3：1反勝伊朗勁旅沙巴罕，兩回合計贏6：3同晉8強。