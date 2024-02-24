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體育

馬賽成歐霸法甲獨苗 16強惡鬥維拉利爾

【明報專訊】歐霸淘汰圈附加賽昨晨完成全部8場次回合，4支有份出戰的法甲球隊僅馬賽過關，其餘朗斯、雷恩及圖盧茲皆下馬。而經過昨日抽籤後，這支法甲獨苗將在16強惡鬥西甲的維拉利爾。

利物浦碰布拉格斯巴達 白禮頓遇羅馬

其餘抽籤結果方面，利物浦將鬥布拉格斯巴達，另一英超球隊白禮頓撼羅馬，韋斯咸則碰弗賴堡，AC米蘭會鬥布拉格斯拉維亞，而德甲一哥利華古遜則面對阿塞拜疆球隊卡拉巴克，葡超雙雄士砵亭及賓菲加，則分別面對阿特蘭大及格拉斯哥流浪。

回說賽事，首回合與烏克蘭球隊薩克達以2：2言和的馬賽，次回合返主場有新帥加錫首領軍，卻被敵軍的12碼先破門，惟前鋒奧巴美揚在23分鐘扳平，加上下半場74分鐘再交助攻予中場伊斯美拿沙亞攻入反先一球，另一中場干度比亞則在7分鐘後埋齋，領馬賽贏3：1，兩回合計以5：3淘汰薩克達，躋身歐霸16強鬥維拉利爾，值得一提的是，昨仗攻入一球的奧巴美揚累計以31球成歐霸史上「入球王」。

另一法甲球隊雷恩，次回合返主場鬥AC米蘭雖有中場保列基奧特「戴帽」，但被米蘭鋒將盧卡祖域及拉菲爾利亞奧破門，只能以贏3：2勝出，無法平反首回合大敗0：3的敗局下，兩回合計負3：5出局；至於另外兩隊法甲球會朗斯及圖盧茲，則分別被弗賴堡及賓菲加淘汰。

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