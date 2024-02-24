曼城誓折茅追趕紅軍 艾華利斯入8球獻7助攻 哥帥讚視野廣闊

般尼茅夫vs.曼城 now611 / 621台 明晨01：30直播

英超三甲球隊目前形勢緊湊，明晚與車路士在英格蘭聯賽盃決戰的利物浦以26戰得60分領前，只比少踢1場的曼城及阿仙奴多4分及5分；換言之，後兩者明晨若報捷便只落後1分及兩分。

曼城今季3次敗陣俱在客場，而且今季12次出征10場失波，故此作客排第12的般尼茅夫恐又失守，况且「般茅」前鋒蘇蘭基今季腳風大順，暫以14球名列射手榜第3位，僅不及17球的曼城鋒將艾寧夏蘭特及15球的「紅軍」射手穆罕默德沙拿。

夏蘭特日前在英超補賽把握賓福特守將跣倒地上長驅直入破門，取得連同歐聯在內8次上陣的第3個入球，惟主帥哥迪奧拿與其關注該名挪威隊球星的狀態，不如注視英格蘭國腳菲爾科頓，以及祖利安艾華利斯在進攻上所扮演的角色或更實際。事實是哥帥一直看好協助阿根廷隊奪得2022年世界盃冠軍的艾華利斯，曾稱讚對方「不單入球，他所做的一切都能協助球隊」，又指「他懂得向敵衛施壓，對球場內瞭如指掌，清楚了解其他人的位置」。曼城此役續有傷兵翼鋒基亞利殊及守將加華度爾外，上仗因腿筋輕傷避戰的中場奇雲迪布尼亦上陣成疑。

阿仙奴迎紐卡素續缺捷西斯

至於在歐聯16強首回合被波圖絕殺，導致五連勝斷纜的阿仙奴方面，或續有鋒將加比爾捷西斯因傷無緣迎戰紐卡素，而一直傷兵滿營的客軍則有前鋒阿歷山大伊沙克復操，有望休戰近1個月後復出。

此外，在英超連贏4場的第6位球隊曼聯今晚主場迎戰富咸前，上場挫盧頓時腳部肌肉重傷的英軍左閘勞基梳爾據報需休戰12周，恐要提早收咧，甚或無緣今夏的歐洲國家盃。

水晶宮新帥加斯拿地標戰般尼

另一方面，上仗在觀眾席目睹水晶宮作客打和愛華頓的前者新帥加斯拿，今晚將「地標」領軍，並首次在主場督師迎戰般尼，後者領隊高柏尼賽前證實，中場阿朗藍斯因膝傷嚴重，今季餘下時間無法上陣。