大灣區體育峰會召開 蔡崇信稱入主籃網屬情感決定

彭博指或出售部分股份

蔡崇信在2018及19年分別購入籃網49%及51%籃網的股權，成為NBA首名台灣人班主。他在峰會上透露當年入主籃網是「情感決定」，「當了解NBA更多，它的吸引力就更顯然。（入主籃網）如在最好的城市、最好的街道購買最好的隊伍；若能為這城市耕耘，又能場邊觀看精彩比賽，從中能獲得無窮樂趣」。然而彭博社昨報道，蔡崇信有意出售10至15%股份，潛在買家則是在美國政、商界均具影響力的科赫家族成員。

蔡崇信被主持問到「中國需要NBA」還是「NBA需要中國」時，回應道：「這就像問『我需要老婆，還是老婆更需要我』。」指出有關爭辯無從稽考。他認為「哪裏能出產球星，哪裏就有NBA的市場」，盼日後再見證中國球員進軍NBA。

李寧和姚明則在論壇上討論中國體育傳承及開拓。兩人在開場互相提問「考驗」對方。其中李寧則笑問：「中國何時出現下一個姚明？」姚明回應稱自己出身運動世家，背景難被複製，「反更期待看見另一名郭艾倫、趙繼偉」。