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體育

港女乒世團賽隔6年再掛銅 杜凱琹打頭陣反負張本美和 不敵日本4強止步

【明報專訊】香港隊昨晚於韓國釜山舉行的世界乒乓球團體錦標賽4強，在杜凱琹領先兩局下反負新星張本美和，加上朱成竹及李皓晴均直落3局落敗，場數0：3不敵日本隊，無緣今晚決賽會師中國隊，惟仍繼2018年後再獲取銅牌收官，以及達成取得巴黎奧運參賽資格的目標。

港女乒在今屆賽事先達成晉級8強的目標，從而奪得今夏巴黎奧運女團參賽資格，8強以場數3：2力克中華台北隊，繼2018年再闖4強，不設季軍戰下穩奪獎牌。

港隊昨晚於4強與日本隊爭入決賽，由杜凱琹打頭陣對15歲新星張本美和，面對年輕12歲的對手，經驗豐富的「阿杜」在首盤曾落後2：5下追至7：7平手，再反超前8：7後乘勢連取3分，以11：7先拔頭籌。杜凱琹次局把握對手仍有較多失誤，同樣開局落後下反超前6：5，縱領先8：5後一度被追平，最終雙方拉鋸下阿杜險勝11：9，連贏兩局。

不過張本美和及後逐漸上力，以11：4及11：6連追兩局平手。在決勝局杜凱琹開局落後1：5，雖曾一度追至5：8，惟最後再失3分下再輸5：11，局數反負2：3先失第1場。

朱成竹李皓晴直落3局告負

第2場港隊由朱成竹對世界排名第5的早田希娜，首局有好開始領先5：2，但之後多次被這名日本「一姐」追平，最終打了兩次「刁時」反負12：14。朱成竹之後兩局無以為繼，次局再輸3：11，第3局曾領先6：5下，尾段連失數分負7：11，直落3局落敗。第3場港隊由「大師姐」李皓晴對東京奧運女團銀牌得主平野美宇，前者3局均負5：11。港隊最終直落3場負日本隊，4強止步取得銅牌，下周一晚返港。日本隊晉身今晚7時決賽對中國隊。

國家隊女團4強輕取法國

今晚鬥日本爭六連霸

另一場女團4強，世界排名第一的中國隊對法國隊，由世界「一姐」孫穎莎打頭陣，以局數3：0擊敗柏華迪先拔頭籌。陳夢在次局以局數3：1力挫生於河南的38歲轉籍球手袁嘉楠，加上世界排名第2的王藝迪直落3局輕取路絲，國家隊以場數3：0淘汰法國隊，今力爭連續6屆奪冠。

男團方面，韓國隊昨8強以局數3：1擊敗丹麥隊後，今午4強對中國隊；法國隊與中華台北隊爭另一決賽席位。

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