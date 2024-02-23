阿仙奴突啞火遭波圖絕殺 歐聯16強首回合失利 阿迪達歸咎麾下輸經驗

【明報專訊】阿仙奴領隊阿迪達賽前夢想在溫布萊球場首次高舉歐聯冠軍獎盃遭受打擊！近况大勇的「兵工廠」昨反高潮，在16強首回合零攻門中框下，被波圖翼鋒加連奴以一記世界波絕殺，作客以0：1告負。阿迪達賽後稱麾下輸在經驗不足，但期望次回合主場反勝，相隔14年首闖8強。
阿仙奴雖然過去6季無緣歐聯，但此役賽前英超五連捷兼入21球，令出征日前在葡超結束兩場不勝的波圖被看高一線。
波圖鋒將加連奴世界波奠勝
然而，「兵工廠」上半場只有翼鋒布卡約沙卡在34分鐘右路底線勉強傳中中楣頂稍具威脅，而此役防守固若金湯的波圖則有巴西籍翼鋒加連奴，於13分鐘禁區內勁射中內柱彈出再第一時間補射柱邊出界，確令阿仙奴抹一額汗，而其隊友中場尼高干沙利斯及前鋒法蘭斯高艾雲尼臣，及後亦曾先後射門高出和被阿仙奴門將大衛拉耶沒收。
阿仙奴下半場續攻力欠佳，像樣叩關只有串演箭頭的李安度杜沙特接應角球第一時間施射高出，而他其後在74分鐘由中場佐真奴入替。波圖主教練干斯卡奧則在81至90分鐘內連續有4個調動，更在補時4分鐘，藉加連奴禁區頂左路起右腳彎入世界波，帶領球隊以1：0險勝，向賽前夢想在歐聯封王的阿仙奴領隊阿迪達淋下一盆冷水之餘，更將歷來在火龍球場迎戰「兵工廠」的成績改寫為3勝1和。
阿迪達賽後歸咎麾下的歐聯經驗不足，他說：「縱使己隊控制戰局，但球員顯得漫無目的，尤其是上半場。下半場雖有改善，惜組織攻勢能力仍不足，所以我們必須好好學習。若球隊要躋身8強，就得要在次回合主場反勝。」
作客波圖從不勝 主場相反取全捷
阿仙奴過去3次在歐聯主場迎戰波圖全勝及共斬獲11球。阿迪達又特別提及波圖除防守嚴密外，也是一支擅於打斷敵軍比賽節奏的球隊。波圖此仗後場重將是向以踢法狠辣著稱的中堅比比，這名下周一便41歲的葡萄牙隊老將今次是第119次在歐聯披甲，並成為門將以外，在這頂級賽事上陣的最年長球員。