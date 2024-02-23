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2024年2月23日星期五
港女乒世團賽闖4強 3：2力克中華台北穩獲獎牌 今鬥日本爭入決賽
港男籃力戰負菲國 4將得分上雙 今赴新西蘭迎次戰
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體壇快訊：何子樂湯芷穎芝加哥賽過關
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紅軍挫盧頓英超續居首 高普媲美歐聯反勝巴塞
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【明報專訊】（請看附圖）
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