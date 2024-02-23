體壇快訊：何子樂湯芷穎芝加哥賽過關

體院隔3年下月再辦開放日

香港體育學院相隔3年再辦開放日，其中下月16日將邀請特定學校及團體參觀，翌日則會開放予市民參加，費用全免，有興趣的公眾可即日起在體院官網報名，屆時將有導賞團讓大眾參觀港隊運動員的訓練場地，並會有精英運動員示範及分享。

C朗建功領艾納斯晉亞冠8強

沙特聯豪門艾納斯昨晨於亞冠16強次回合，憑兩名葡萄牙國腳奧達維奧艾美臣及基斯坦奴朗拿度（C朗）分別於上、下半場各建一功，主場以2：0輕取另一沙特聯球會艾費哈，兩回合計贏3：0躋身8強，將鬥同日以總比數2：1淘汰烏茲別克球隊拿薩夫晉級的阿聯酋班霸艾阿恩。

利華古遜迎緬恩斯爭五連勝

德甲不敗之師利華古遜明晨將在聯賽第23輪迎戰護級分子緬恩斯，力爭各項賽事五連勝。賽前利華古遜以22戰得58分領先次席的拜仁慕尼黑8分，是役若全取3分，將可首度將優勢增至雙位數。而早前宣布主帥杜曹會在季後離任、以及在各項賽事三連敗的拜仁慕尼黑，則會在後日凌晨主場惡鬥排第5的RB萊比錫。