陳肇麒盼安達臣留任港足主帥 為本地球壇由青訓帶來質變

陳肇鈞上月隨港足在卡塔爾戰畢亞洲盃決賽周，並攻入今屆全隊唯一入球，這名效力港超球會大埔的31歲中場表示，近期本地足球接連有亞洲盃、省港盃、賀歲盃及國際邁阿密訪港帶動了不少氣氛，認為球市「有望借助熱潮向好方面發展」。至於上周有份代表香港傳奇隊出戰賀歲盃的陳肇麒，亦樂見賽事有很多球迷入場，期望更多人可支持港超等本土賽事。

陳肇鈞憂換帥難保積極踢法

談及挪威籍港足主帥安達臣近期盛傳明年約滿勢被挖角，已退役的「陳七」表明希望對方留效，「起碼對方（安達臣）有膽量作出改變，令港足不一定像以往只踢防守，帶來了很正面的態度。現時港足需要的是長遠發展計劃，希望他可續留港，將本地足球由青訓到大港腳的足球文化帶來質變」。陳肇鈞亦認同對方講法，認為身為球員無法控制對方去留，不論最終決定如何都會尊重，但承認若對方留效定必對港足是件好事，「因換上新教頭能否像他一樣，可帶動球員踢出如此態度是令我擔心的一點」。