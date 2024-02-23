陳肇麒盼安達臣留任港足主帥 為本地球壇由青訓帶來質變

【明報專訊】香港足球代表隊主將陳肇鈞及前港腳「陳七」陳肇麒昨出席品牌活動，二人均希望藉剛過去亞洲盃及賀歲盃的熱鬧球迷氣氛帶動本地球市續向好方面發展。對於港足主帥安達臣明年約滿的去留傳言，二人亦希望對方可留效，將其為港足帶來的新踢法延伸至整個本土足壇。
陳肇鈞上月隨港足在卡塔爾戰畢亞洲盃決賽周，並攻入今屆全隊唯一入球，這名效力港超球會大埔的31歲中場表示，近期本地足球接連有亞洲盃、省港盃、賀歲盃及國際邁阿密訪港帶動了不少氣氛，認為球市「有望借助熱潮向好方面發展」。至於上周有份代表香港傳奇隊出戰賀歲盃的陳肇麒，亦樂見賽事有很多球迷入場，期望更多人可支持港超等本土賽事。
陳肇鈞憂換帥難保積極踢法
談及挪威籍港足主帥安達臣近期盛傳明年約滿勢被挖角，已退役的「陳七」表明希望對方留效，「起碼對方（安達臣）有膽量作出改變，令港足不一定像以往只踢防守，帶來了很正面的態度。現時港足需要的是長遠發展計劃，希望他可續留港，將本地足球由青訓到大港腳的足球文化帶來質變」。陳肇鈞亦認同對方講法，認為身為球員無法控制對方去留，不論最終決定如何都會尊重，但承認若對方留效定必對港足是件好事，「因換上新教頭能否像他一樣，可帶動球員踢出如此態度是令我擔心的一點」。