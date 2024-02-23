港男籃力戰負菲國 4將得分上雙 今赴新西蘭迎次戰

昨仗賽事約700張門票早前不足5小時便售罄，但現場所見有大量菲律賓球迷撐場，令這支杭州亞運冠軍反客為主，甫開局便打出9：0攻勢。港隊眾將賣力防守，及後頻頻逼使菲律賓隊失誤，楊睿騏和徐遠征領軍大打反擊戰，後者上半場取得8分，新兵楊瑞鴻也貢獻5分，助港隊一度反超1分。惟菲律賓隊多點開花，索圖及布朗尼裏應外合頻得分，助客軍領先41：37完半場。

趙永良指進攻模式要多變

港籃在下半場體力下降，反觀菲軍則加強搶逼，逐步拉開分差。港隊雖有4人得分上雙，當中梁兆華轟入5球三分得15分，徐遠征得13分，楊瑞鴻及惠龍兒分別貢獻12分，但仍難阻港籃以64：94吞敗。

港籃主帥趙永良稱讚麾下表現不俗，上半場咬緊分數，惟下半場體力不繼，「執行性可反映結果，我知道球隊可打得更好，但對方技高一籌。我們整隊一條心，想為觀眾打好波，盡力讓球迷感到驕傲」。他續指下仗對手新西蘭隊不論對抗性和技術都在菲律賓之上，故抵達當地後會用兩課練習再調整防守，而且進攻模式要更多變。至於菲軍主帥添高爾賽後讚港籃表現超預期，令人眼前一亮。