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體育

港女乒世團賽闖4強 3：2力克中華台北穩獲獎牌 今鬥日本爭入決賽

【明報專訊】港隊昨於韓國釜山舉行的世界乒乓球團體錦標賽再傳捷報，已拿下巴黎奧運資格的香港女隊，由杜凱琹、李皓晴及朱成竹聯手下，以場數3：2力克中華台北隊，自2018年後再闖4強，在不設季軍戰下穩奪獎牌，今與日本隊爭入決賽。

朱成竹守尾門反克陳思羽

香港女隊前日在16強擊退波蘭隊後，已肯定拿下巴黎奧運團體賽入場券，她們昨在8強乘勇出擊硬撼世界排名第4的中華台北隊。打頭陣的杜凱琹與陳思羽鬥得激烈，兩度戰至「刁時」下以直落3局13：11、11：5、12：10勝出，為港隊先拔頭籌。

緊接登場的朱成竹對上世界排名第10、中華台北隊的首席球手鄭怡靜，力戰下以直落3局9：11、6：11、10：12吞敗。大師姐李皓晴在第3場上陣，以局數3：1擊退李昱諄，為港隊再奪領先優勢。杜凱琹隨後與鄭怡靜鬥足5局，惟最終以局數2：3飲恨，雙方場數打成平手2：2。

守尾門的朱成竹在最後一場對上陳思羽，她在首局以11：9先聲奪人，雖然對方以11：4扳平，但她隨後再贏11：8，第4局更克服落後7：8的劣勢，戰至刁時下以16：14奠勝，助港隊以場數3：2力克中華台北隊，相隔6年再闖世團賽4強並穩奪獎牌。賽後港女隊主教練李靜滿意麾下表現，又認為兩軍實力不相伯仲，「真的要看臨場發揮，我們這仗贏在爭勝欲望較強」。

港隊今大戰日本隊爭入決賽，後者昨晚於8強在伊藤美誠、早田希娜及平野美宇領銜下，以場數3：0淘汰羅馬尼亞隊。

國家隊男團8強輕取日本

男團方面，國家隊昨於8強大戰日本隊，世界一哥樊振東在首仗面對16歲小將松島輝空備受考驗，首局先輸11：13，亦是球隊今屆首次失局。及後他接連在第2及3局同樣力戰至刁時贏12：10，加上第4局以11：6再下一城，終以局數3：1反勝。

次仗國家隊的世界二哥王楚欽惡鬥世界排名第9的日本一哥張本智和，首局受壓下先輸8：11。不過站穩陣腳的他及後連贏11：2、11：7、11：6，同以局數3：1反勝。加上第3仗馬龍亦以3：1挫篠塚大登，終贏場數3：0殺入4強，將與韓國及丹麥隊的勝方爭入決賽。

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