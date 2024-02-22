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體育

港男籃亞盃外首擊撼菲律賓 惠龍兒伙金牛孖寶領銜 趙永良盼麾下展拼勁

【明報專訊】國際籃聯（FIBA）亞洲盃外圍賽今日開鑼，香港男籃晚上8時正於荃灣體育館主場迎戰杭州亞運金牌得主菲律賓隊。港籃由首席中鋒惠龍兒、「金牛孖寶」梁兆華及楊睿騏等領銜，搭配多名國際賽新兵上陣，主帥趙永良期望球隊以老帶新展現拼勁，為主場球迷打場好波。

FIBA籃球亞盃外合共24隊角逐，6組首兩名直接躋身決賽周16強，每組第3名則透過附加賽爭奪最後4個決賽周席位。港籃在去年在亞盃外預賽以2勝3負出線，今次與菲律賓、新西蘭及中華台北隊被編入B組，今晚在主場鬥菲律賓隊後，翌日即啟程往新西蘭，備戰下周日的作客賽事。

港籃今次亞盃外陣容大變，多名晉級功臣不在陣中，趙永良教練解釋蔡再懃在拉傷後十字韌帶、徐遠成有腰傷、梁嘉顯因鼻部手術退隊、卜聿揚因私事未能出賽、葉耀邦則因練習出席率不足而落選。

港籃首輪分組賽的對手菲律賓及新西蘭隊，全隊已預計是連場硬仗，但趙永良教練期望可趁機讓球隊磨合，「對手精銳盡出總好過派出二隊，這樣我們會知道球隊的不足，我們首個目標是藉頭兩場好好磨合，第二個目標則是於主場打出拼勁，盡力收窄分差，為球迷打場好波」。港籃在杭州亞運曾派出惠龍兒和卜聿揚的「雙塔」陣，但後者是次未能參賽，趙永良教練透露或會以小球陣容應戰，嘗試以快打慢。

惠龍兒期待與強敵交手

菲律賓隊陣中星光熠熠，有身高2.18米、效力日本B聯盟的中鋒索圖，剛帶領生力啤酒人在菲律賓職籃聯賽（PBA）奪冠的CJ佩雷斯及法哈度，以及歸化球員布朗尼等，港籃星將惠龍兒期待跟強敵交手，同時盼後輩把握機會，「港隊能在主場鬥如此高水平的對手實在難得，這對我們是個很好的挑戰。我們陣中有很多第一次打國際賽的球員，希望他們做好心理準備，汲取經驗同時也要拚命。我們要很快入局，還要有心理準備對抗性很大」，他續指球隊要做好團隊防守，並好好控制犯規及失誤次數。

至於今季甲一打出代表作的楊瑞鴻，將首次代表港籃出戰國際賽，這名康仁福建後衛坦承期待「地標戰」。過去未曾入選青年軍，只是第2年征戰甲一的他表示，「代表港隊是我從小到大的夢想，我在這裏出生，很想代表港隊去見識不同國家的高手」，福建的黃子謙、廖鈞浩、譚子健，永倫前鋒韓天次及南華長人陳曉峰也是港籃新面孔。

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