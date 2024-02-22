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體育

體壇快訊：曹星如波斯尼亞不戰而勝

【明報專訊】港隊為備戰本月底意大利展開的巴黎奧運拳擊外圍賽，日前在波斯尼亞集訓兼戰當地賽事寓賽於操。曾在職業賽締22連勝的「神奇小子」曹星如，在新西蘭隊拳手棄權下，不戰而勝拿下57以下公斤級冠軍。譚駿軒及歐盈盈則分別在男子51公斤級和女子54公斤級摘銀。

邁阿密首擊迎鹽湖城

新一季美職聯賽今早開戰，本月初曾訪港踢表演賽的國際邁阿密，將在主場與皇家鹽湖城合演開鑼戰。邁阿密主帥馬天奴賽前證實，近期仍受訪港避戰風波影響的阿根廷球王美斯，以及烏拉圭籍前鋒蘇亞雷斯均已擺脫傷患，有望與昔日巴塞戰友布斯基斯和佐迪艾巴擔正抗敵。

莎芭倫卡迪拜賽32強止步

白俄羅斯籍的澳洲網球公開賽女單冠軍莎芭倫卡，昨晨在迪拜錦標賽以局數7：6（7：5）、3：6、0：6反負克羅地亞籍球手維姬治，32強止步。至於波蘭籍世界一姐施維雅達，則直落兩盤6：4擊敗來自美國的史堤芬絲，與國手鄭欽文、哈薩克籍球手雷芭堅娜等晉級16強。

8歲小將挫GM棋手寫歷史

年僅8歲的新加坡籍國際象棋小將卡奧舒克（Ashwath Kaushik），周日在瑞士布格多夫公開賽擊敗年長29歲的波蘭籍棋手史杜柏（Jacek Stopa），成為歷來最年輕打敗特級大師頭銜（GM）的棋手。而在印度出生的他，終在127名參賽者中排名第12。

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