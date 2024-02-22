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體育

港女乒奪巴奧資格 世團賽16強挫波蘭 8強鬥中華台北

【明報專訊】港隊昨在韓國釜山舉行的世界乒乓球團體錦標賽命途迥異，女隊在16強以局數3：1勇挫波蘭隊，拿下巴黎奧運團體賽入場券，今早9時在8強鬥中華台北隊。男隊則在附加賽跟奧地利隊鬥足5場，終以2：3飲恨出局。

香港女隊在小組賽4戰全勝，以首名直入16強鬥波蘭隊，後者在附加賽以場數3：0擊敗新加坡隊晉級。港隊在16強由杜凱琹打頭陣，以3：1擊敗華格辛。緊接的朱成竹第2場面對波蘭首席球手、世界排名第52的拜約，連輸兩局下扳平，惟決勝局負6：11，場數打和1：1。

李皓晴未受太大考驗，在第3場以3：0橫掃韋雅歌絲，而杜凱琹在第4場硬撼拜約，雙方鬥得緊湊，港將頭兩局連贏12：10、11：7，而背水一戰的拜約在第3局咬緊分數，但杜凱琹戰至「刁時」以15：13奠勝，領軍以場數3：1挫波蘭隊，穩奪巴黎奧運團體賽入場券，晉級8強鬥中華台北隊，眾人在賽後難掩興奮，擁作一團慶祝。杜凱琹在賽後直言港隊劍指奧運席位，對達成目標感興奮，「波蘭是一大強敵，尤其是娜坦莉亞（拜約）， 我很滿意自己今日的表現」。

男隊不敵奧地利出局

香港男隊在小組賽3勝1負，次名晉級附加賽鬥奧地利隊，港隊的林兆恒及19歲小將陳顥樺在第2、3場吞敗，首席球手黃鎮廷拿下兩場勝利，將賽事拖至第5場。守尾門的林兆恒戰至決勝局以8：11飲恨出局。

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