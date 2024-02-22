國米小勝馬體會拔頭籌 細恩難安枕 兩軍鋒將杜林基沙文齊傷

國際米蘭此仗以拿達路馬天尼斯伙拍馬古斯杜林攻堅，但後者疑因腳部受傷，下半場由34歲的博洛尼亞借將阿拿奧杜域入替，而馬德里體育會前鋒艾華路莫拉達則在54分鐘復出，與基沙文在前線衝鋒陷陣，卻受制於國米的嚴密防守，導致球隊交出18年來在歐聯首次攻門零中框的劣績。

基沙文其後在78分鐘因足踝受傷被換走，僅1分鐘後，此役一起錯失一些入球機會的拿達路馬天尼斯與阿拿奧杜域合力炮製全場唯一入球，前者射門被馬體會門將奧比歷擋出，阿拿奧杜域補射得手及終助國米以1：0勝出。兩軍賽前只曾在2010年歐洲超級盃交手一次，當時馬體會以2：0獲勝捧盃。

燕豪芬藉爭議性12碼逼和多蒙特

國米教練施蒙尼恩沙基說：「遺憾是己隊在處於上風下只能小勝，令次回合肯定會十分艱辛。」他又暗示馬古斯杜林的受傷，勢將令入球希望轉到阿拿奧杜域，以及此仗末段才披甲的35歲鋒將阿歷斯山齊士身上。馬體會主帥施蒙尼則關注連續8次上陣「食白果」的基沙文的傷勢，並盼對方只是輕微扭傷足踝。

同日另一仗多蒙特藉倒戈燕豪芬的翼鋒當耶爾馬倫在24分鐘打開紀錄，卻在56分鐘因隊友守將曉姆斯禁區內，攔截燕豪芬中場馬利克刁文被判12碼，惟從慢鏡所見，曉姆斯是先觸球後才與對手有肢體接觸。燕豪芬終憑33歲中鋒盧克迪莊操刀射入逼和1：1完場。

馬賽老帥加錫首領軍歐霸迎薩克達

歐霸明晨上演8場淘汰圈附加賽次回合比賽，值得留意的是以首回合在中立場打和2：2的馬賽，返回主場迎戰薩克達，理由是主隊日前解僱教練加度素後，昨落實以加錫為新帥。這名70歲的法籍老帥在早前結束的非洲國家盃期間，被東道主科特迪瓦的足總革職，而「象軍」最終封王。此外，羅馬主帥迪羅斯將首次在歐戰主場領軍迎抗飛燕諾。兩軍首回合各一言和。