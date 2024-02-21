美斯失場風波未了 內地代言白酒下架 邁阿密頹勢下迎美職開鑼

2018年由「萬人迷」碧咸牽頭成立的國際邁阿密，近年簽入不少老牌球星助陣，創會初期有阿根廷前國腳希古恩領銜，去年起則先後簽入多名前巴塞隆拿球星，包括球王美斯、布斯基斯、佐迪艾巴及蘇亞雷斯，惟新球季前的熱身賽之旅表現低迷，僅取1勝2和4負，新季首擊在主場面對季後賽常客的皇家鹽湖城備受考驗。

美職賽會日前以美斯作為宣傳新季廣告的「生招牌」，惟這名36歲阿根廷球王目前仍受本月初訪港未落場風波影響，繼早前在日本的記者會上回應事件後，前日在微博亦重申當日缺陣因內收肌炎症感不適所致，澄清與政治無關。事實上美斯過往曾多次訪華，2014年10月更曾在北京向國家主席習近平致送個人的阿根廷10號戰衣，並寫上「送給尊敬的習近平先生，加油中國足球」，成為一時佳話；而其好友阿古路與習主席的自拍合照多年後仍被不少內地球迷重提。

赤水河酒下架美斯代言商品

未刪廣告 代言費2000萬人民幣

不過在近期一眾正、負面輿論相交下，美斯在內地的代言品牌被不少網民要求與對方解約。而貴州白酒品牌「赤水河酒」昨則下架含有其代言的商品，但廣告則未有刪除，據報雙方去年起簽下一紙每年2000萬人民幣合約。而目前仍與美斯有代言關係的內地品牌還有蒙牛及極兔速遞，據報分別代言費為每年5000萬及4000萬人民幣。

至於現時與美斯有合約在身的國際代言則包括Adidas、百事可樂、BitGet、《實况足球》系列、佳得樂、百威及萬事達卡等約20間企業，年收入共約6.5億美元（約50.8億港元）。而他現亦為沙特阿拉伯的旅遊大使，由2022年起3年合約總值2500萬美元（約1.95億港元）。