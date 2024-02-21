體壇快訊：港男籃公布亞盃外12人名單

山東全北闖亞冠8強

亞冠昨上演16強次回合，剛奪日本超級盃的日職球會川崎前鋒未能保住首回合作客領先山東泰山3：2的優勢，昨於主場雖一度追平有前鋒卡拉辛起孖的山東，惟最終仍以2：4吞敗，兩回合計負5：6於16強止步。同日另一場16強，浦項制鐵與全北汽車的「韓職內訌戰」，首回合領先2：0的全北雖早段被敵軍後衛朴璨鎔先開紀錄，但下半場鄭泰旭的入球最終將比數改寫成1：1，全北兩回合計贏3：1，晉級8強。

基羅納3輪不勝落後皇馬6分

今季在西甲表現出色的異軍基羅納，昨晨聯賽作客畢爾包雖一度扳平比數，惟仍以2：3不敵有鋒將阿歷斯比倫古亞梅開二度的主隊；包括上輪作客皇家馬德里吞4蛋，基羅納近3輪西甲只得1分，目前雖仍以25戰得56分、領先第3位的巴塞隆拿兩分居次席，但已落後榜首的「銀河艦隊」6分。

土小將疑交友程式虛報年齡遭比錫達斯解約

土超球會比錫達斯日前宣布與21歲中場迪利巴斯解約，球會雖未就事件解釋原因，惟據外國傳媒報道指，迪利巴斯被解約的原因，可能與他在交友程式中虛報年齡有關，因在個人頁面上顯示其年齡為24歲，並希望找尋「休閒關係」，惟這名土耳其小將其後否認與事件有關，更指該為假帳戶。

司徒兆殷高知馬拉松封后

三項鐵人港隊女將司徒兆殷上月在主場出戰渣打香港馬拉松取得全馬本地女子組亞軍後，日前轉戰日本第10屆高知龍馬馬拉松，最終她在女子組以2小時53分04秒率先衝線奪冠而回。至於男子組由就讀日本青山學院大學的學界名將塩出翔太以2小時19分20秒封王。