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體育

德國名宿布林美離世 享年63歲 曾領前西德奪1990世界盃

【明報專訊】德國球會凱沙羅頓昨宣布，曾效力該會多年的德國隊名宿布林美因心臟病發離世，終年63歲。會方在聲明中向其親友「致以最深切慰問」。

死於心臟病發 舊東家代親人公布

曾為德甲班霸的德乙球會凱沙羅頓，昨代表布林美的家人宣布其死訊，並在聲明中表示：「他在本會曾效力長達10年，為球隊贏取了德甲及德國盃錦標，是隊史最重要的人物之一，遺憾在此宣布這名傳奇現已離開了我們，會方在此向其親友致以最深切慰問。」而他曾效力的拜仁慕尼黑及國際米蘭亦在官方社交平台致哀。

在1978年出道的布林美，於1981年轉戰凱沙羅頓後展開球員生涯，這名可擔任中後場多個位置的守將，1986年轉投德國班霸拜仁慕尼黑，兩年後再轉投意甲勁旅國際米蘭，1993年重返凱沙羅頓效力至1998年掛靴，其間助這支「德國紅魔」先後奪得德甲和德國盃冠軍，掛靴後亦曾短暫任凱沙羅頓的主帥兩季。

國際賽方面，布林美於1984年起入選前西德大國腳，屬上月才離世的德國隊名帥兼名宿「凱撒大帝」碧根鮑華在國家隊執教時期的愛徒，並隨「日耳曼軍團」先在1986年世界盃奪亞，及後於1990年的決賽鬥阿根廷隊，更在比賽末段射入12碼，一箭定江山下領銜贏1：0，令球隊第3次在世界盃登頂；在1992年的歐洲國家盃亦隨隊奪得亞軍。

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