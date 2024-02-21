拿玻里鬥巴塞前再易帥 斯洛伐克主帥兼職領軍替馬沙利

據意媒報道，去年11月代替魯迪加西亞領軍的馬沙利「救火」不成，球隊戰績更每况愈下。馬沙利接手後12場聯賽僅得15分，比魯迪加西亞同期還要少6分，球隊排名亦進一步跌至第9名，致會方高層在對巴塞賽前決定今季第2次易帥。

巴塞支薪超限制 料出讓主力球員

走馬上任的卡蘇拿曾在沙利及史巴列堤執教拿玻里時任副手，2022年起離開拿玻里轉任斯洛伐克隊主帥。據報卡蘇拿將會續領斯軍出戰國際賽，並兼任拿玻里看守領隊至球季結束。

同樣動盪的巴塞亦在這場歐聯16強大戰前夕接獲壞消息，西甲賽會已通知巴塞會方的總薪酬限制，將由去年9月的2.7億歐元減至最新的2.04億歐元（約17.3億港元）。由於巴塞今季的球員總薪酬開支高達4.92億歐元（約41.7億港元），意味會方除非今夏賣走法蘭基迪莊、達史特根等有價有市的高薪主力戰將，否則將不能從轉會市場簽入新兵。