阿仙奴強勢征波圖 隔7年再戰歐聯16強 基昂讚狀態步向巔峰

捱過去年聖誕快車期7戰只得1勝2和4負的低潮期，阿仙奴在1月小休過後重拾爭霸本色，英超已錄得五連勝之餘，近兩場作客更合計轟入11球，風頭甚至更勝榜首的利物浦及爭冠大敵曼城。

夏維斯望重溫火龍球場舊夢

奧迪加特劍指所有錦標

阿仙奴名宿基昂就認為，兵工廠在短暫歇冬之後，球隊全方位都有所改善，「看看他們的死球戰術、他們的進攻模式，看看布卡約沙卡如何由『單蹄馬』蛻變成以他的非慣用右腳取得兩球進帳，以至防線如何限制對手進攻機會。這一切都告訴我們，阿仙奴的狀態正逐漸步向巔峰」。

正如基昂所言，阿仙奴近季的復蘇勢頭，每場賽事都會向球員灌輸『要壓制對手，全力爭勝』思維，而且知人善任的領隊阿迪達，絕對稱得上是頭號功臣。至於今季新兵夏維斯季初一度迷失自我，但及至近幾場大捷都在正選陣容之內，上仗對般尼更射入一記漂亮入球，正是阿迪達今季「佳作」之一。

該名德國隊球星在對波圖一役前，就聲言期待重演他在2021年歐聯決賽，領軍助車路士在波圖主場火龍球場奠勝場面，「這球場對我而言是個充滿快樂回憶的地方。我已急不及待再到訪作賽，希望阿仙奴能重溫我3年前在此的得勝美夢，順利贏波而回」。其中場拍檔馬田奧迪加特則表示：「不止是英超聯賽，歐聯錦標對所有球員而言，都是巨大榮譽。能在英超及歐聯成為最後贏家，正是我們今季最大目標。」

波圖迎戰阿仙奴往績佳

鋒將艾雲尼臣狀態勇銳

比起勇銳的兵工廠，主場出戰的波圖近况則有所回落，該隊踏入2月後國內3場聯賽僅得1勝1和1負，聯賽榜更已落後榜首的賓菲加7分位列第3名。不過以往3次波圖主場對阿仙奴的歐聯賽事皆未嘗一敗（2勝1和），且該隊陣中也有近7仗攻入8球的法蘭斯高艾雲尼臣在陣，有力為兵工廠防線製造一定麻煩。

（歐聯消息）