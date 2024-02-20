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體育

10人拜仁負波琴 隔9年首吞三連敗

【明報專訊】賽前5次德甲交手曾三度狂勝7：0的拜仁慕尼黑，昨征戰波琴卻在後衛烏柏美卡奴連續兩仗領紅下，以2：3落敗，吞下近9年以來首次各項賽事三連敗，賽後22戰續得50分排次席，被榜首的利華古遜拋離8分，帥位高危的杜曹坦言此際談奪標「不太現實」，會方高層則表明暫無意解僱他。

爭取德甲十二連霸的拜仁慕尼黑，早前先在聯賽榜首戰作客吞利華古遜3蛋，後於歐聯16強首回合受挫拉素。昨仗征戰下游球隊波琴，雖藉穆斯亞拿在14分鐘打開紀錄，但33分鐘有後衛馬斯拉奧觸傷腿筋需由烏柏美卡奴入替外，更於38及44分鐘分別被敵軍前鋒淺野拓磨及中堅舒洛達碧克各建一功，被反超前1：2完半場。

下半場接戰至76分鐘，烏柏美卡奴在拜仁禁區內跳頂時向波琴中場史杜加批肘「兩黃一紅」兼輸12碼，史杜加親自操刀中鵠，拜仁射手哈利卡尼雖在87分鐘追回一球，但為時已晚，球隊終以2：3敗走，亦自2015年5月後首次三連敗，令這次返回家鄉比賽的拜仁中場哥列斯卡，以「像是永遠不會結束的恐怖片」來總結球隊近期頹勢。

落後榜首利華古遜8分

杜曹認現談爭冠不現實

拜仁教練杜曹賽後坦言：「此刻談蟬聯德甲冠軍不太現實。不過己隊上季一直保持信念和最終獲得回報，所以我們定會繼續努力。」球會行政總裁特利辛則表明，杜曹在下周日凌晨聯賽仍會領軍主場迎戰RB萊比錫，「我們必須聚焦未來幾場比賽」。

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