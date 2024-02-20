海倫梅開二度 曼聯挫盧頓締四連勝

海倫昨仗僅37秒把握對手回傳犯錯單刀破網，是「紅魔」今季單場最快入球，加上7分鐘他以心口將隊友阿歷真度加拿祖的窩利射門改變方向入網，助曼聯2：1挫14分鐘由卡頓摩里士追回一球的盧頓，賽後25戰44分續排第6，落後第4的阿士東維拉及第5的熱刺分別5及3分。

連續6仗建功寫新紀錄

曼城迎賓福特爭返勝軌

曼聯踏入2024年7仗6勝1和不敗，連同英格蘭足總盃第4圈於各賽事五連勝，海倫經過首14場英超入球助攻皆零，聖誕後大爆發，近6仗攻入7球並交出兩次助攻，且僅11次射門，轉化入球率達64%；這名丹麥國腳亦以21歲零14日，成英超史上最年輕球員連續6仗建功，此前記錄為現效力紐卡素鋒將祖爾韋洛克的21歲零272天。

海倫稱目前信心十足，從沒懷疑自己能力，「當沒有入球時是會有點沮喪，但我知道這只是時間問題，我熟悉隊友和了解他們的跑動後，就會變得更好」。領隊坦夏格形容這名新兵有堅強個性，能在壓力下踢出表現，「他有強大自信，正是曼聯前鋒所需，我相信他會繼續有入球」。

至於曼城日前英超主場1：1和車路士，結束各賽事11連勝後，明晨周中快車續在阿堤哈德球場對賓福特，爭返勝軌。