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體育

理文建室內訓練中心 斥資近千萬 主帥冀助球員恢復

【明報專訊】港超榜首球隊理文斥資近千萬港元在將軍澳設置室內訓練中心，使用約一個月後昨正式啟用，主教練曾昭達冀相輔相成，助球員恢復訓練。

距FTC僅10分鐘路程

安尼亞：設施屬香港頂級

理文室內訓練中心位於將軍澳藍塘傲商場底層，面積逾9000呎，設有健身器材、會議室、物理治療室、更衣室兼冷暖水池，以及一塊人造草地等，離理文訓練場地將軍澳足球訓練中心（FTC），步行約10分鐘距離。球會透露去年4月起租舖，裝修費連同租金耗資近1000萬元。理文會長李文恩透露，曾花數年覓地建訓練場但未能成事，故改在鄰近訓練場地覓址建室內基地，「不少國際球會都有訓練基地，但香港真的好難覓地，我們學唔晒唯有盡做，期望球隊表現有進一步提升」。

曾昭達稱中心將方便球員操練後做恢復訓練或加操健身、開會看分析片段，同時會給青年軍使用及舉辦足球興趣班，「球員剛傷癒未出到訓練場時，現可在室內場做恢復訓練」。

由理文創會加盟至今近7年的中場顏樂楓稱，見證球會落成新基地，對成為球隊一分子更自豪、更上心，「由在球場練完波就要走，到現在有會址可浸冰做恢復，有咁好環境下，球員責任感會更大」。新加盟的港足後衛李毅凱稱，中心有物理治療房及健身設備齊全，對比賽頻密時或有傷在身球員都有助恢復，「愈多本地球會有這些設施，球會更專業令球員表現更好，對香港足球是好事」。陣中愛沙尼亞國腳中鋒安尼亞也讚中心規模不錯，「即使在歐洲不少球會也沒有這類設施，我認為在香港球會已屬頂級」。

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