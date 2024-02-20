國米乘勇撼馬體會 昔日拉素戰友領軍交鋒 細恩施蒙尼互派高帽

國際米蘭vs.馬德里體育會 now643台 明晨04：00直播

國際米蘭上季歐聯決賽以1球不敵曼城飲恨，今季捲土重來，在分組賽以不敗姿態取次名出線16強，踏入今年強勢更是有增無減，各項賽事八連勝下，既成應屆意大利超級盃盟主，也暫於意甲拋離次席祖雲達斯9分，有望重奪冠軍，相比於已失落西班牙超級盃和在西甲只排第4的馬德里體育會，牌面上自然佔先，而馬體會教頭施蒙尼也對昔日拉素隊友、現為國米主帥的施蒙尼恩沙基推崇備至，「這個與我關係要好的舊隊友，正在持續為國米取得好成績。這些成就均非幸至的」。

面對強敵，加上箭頭艾華路莫拉達因大腿受傷缺陣，施蒙尼已早有打算，就是將基沙文收起，避戰日前西甲大勝拉斯彭馬斯，冀令該法國隊前鋒養精蓄銳，在此仗力求打破過去7次披甲的入球荒，助球隊爭勝。施蒙尼說：「他需要暫停比賽，我明白他會為被棄用而苦惱。我需要一個優秀和已重新叉電的前鋒。」料基沙文將伙拍迪比攻堅，但後衛艾斯派古達及中場湯馬士林馬續因傷缺陣。

與此同時，「細恩」亦忌憚施蒙尼道：「馬體會是體能極強的球隊，球員明白何去比賽，而且擁有一個傑出教練。」細恩此仗勢遣隊內最佳射手拿達路馬天尼斯與馬古斯杜林在前線衝鋒陷陣，另值得一提的是，去年加盟的杜林今季各賽事建功12次，均能協助國米全勝，可謂陣中福星。

燕豪芬主帥倒戈迎多蒙特

同日另一場16強首回合是荷甲一哥燕豪芬主場對在德甲排第4的多蒙特，亦是主隊教頭保斯首次倒戈。他曾在2017年離開阿積士轉投「蜜蜂兵」，卻只執教數月便因成績欠佳被革職。他說：「我仍很了解多蒙特，期待這場比賽。」多蒙特此役有前鋒施巴斯坦賀拿或因足踝受傷缺陣。他早前帶領佔主場之利的科特迪瓦隊奪得非洲國家盃冠軍。