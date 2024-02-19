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2024年2月19日星期一
曼城逼和車路士跌第3 夏蘭特9次攻門無果 哥帥勉「下仗有入球」
長池世界賽混合接力達標 港女泳隊奪巴奧資格
卡華積末段領紅 皇馬西甲訪華歷簡奴言和
港女乒世團賽小組賽全勝 首名闖16強
港將亞青劍擊賽報捷 高映川男子重劍奪金
居里險勝女將伊奧妮絲古膺三分神射手
體壇快訊：理文大破香港Ｕ23
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【明報專訊】（請看附圖）
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