體壇快訊：理文大破香港Ｕ23

張宏峰室內賽60米欄列第7

亞洲室內田徑錦標賽昨於伊朗續演，港將張宏峰在男子60米欄決賽跑出8.12秒，終獲第7名；其隊友張紹衡則於初賽以7.88秒排小組第3，無緣決賽。至於陳銘泰和高㵆塱在男子跳遠同樣躍出7.46米，分列第6及7名。

何子樂華盛頓賽4強止步

港隊一姐何子樂昨於PSA華盛頓壁球公開賽4強面對世界排名第7的比利時隊星將姬莉，苦戰下以直落3局告負，無緣決賽。她在周三將偕隊友湯芷穎及李嘉兒轉戰芝加哥公開賽，續爭佳績。

施維雅達卡塔爾賽三連霸

「一姐」波蘭籍的施維雅達昨在卡塔爾網球公開賽女單決賽，以7：6（10：8）、6：2擊敗來自哈薩克的3號種子雷芭堅娜，成為自 2013至15年的「細威」莎蓮娜威廉絲在邁阿密賽後，首個在單一賽事能連續3年封后的球手。