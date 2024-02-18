利物浦慘勝賓福特 鍾斯祖達紐尼斯「掛彩」陷傷兵潮

沙拿復出 後備登場傳射居功

踏入2024年後僅曾不敵阿仙奴的利物浦，在上輪聯賽亦極速反彈在主場輕取般尼，昨晚征戰須為護級而戰的賓福特，有為埃及隊戰畢非洲國家盃後並傷癒的鋒將穆罕默德沙拿復出先列後備，但仍有門將艾利臣比加及後衛阿歷山大阿諾特等7將因傷缺陣。

利物浦是役雖在34分鐘有居迪斯鍾斯傷出，但1分鐘後藉反擊機會，由迪亞高祖達頭槌妙傳予前線拍檔達雲紐尼斯，後者單刀直入再笠射破網開紀錄。9分鐘後祖達被對手弄傷左膝退下火線由沙拿入替。禍不單行的是，紐尼斯於換邊後隨即拉傷，令紅軍共有3將「掛彩」。不過球隊及後有沙拿先於55分鐘助攻予阿歷斯麥阿里士打拉開比數，再於68分鐘力壓對手乖巧射入，連同加普在86分鐘錦上添花，終助利物浦作客以4：1擊敗有前鋒艾雲東尼「破蛋」的賓福特，25戰得57分續居首。至於早前宣布將在今夏告別紅軍的主帥高普，賽前則罕有評論盛傳有機會接掌其帥位的名宿沙比阿朗素，「沙比現於利華古遜有很亮麗的領軍表現，過去也是出色的球員，這對其教練生涯可謂事半功倍，我相信他未來將是偉大的教頭，就像安察洛堤、哥迪奧拿及摩連奴一樣」。

曼聯征盧頓爭五連勝

另外，曼聯明晨將作客盧頓力爭各賽事五連勝，日前會方宣布英國富商拉特克里夫擁有的英力士集團，獲當局正式批准購入25%股權。「紅魔」主帥坦夏格昨於賽前記者會再次歡迎對方入主，並表示：「我現於曼聯過得很開心，在這樣的大球會，任何改變都有可能發生。球隊並非一人運作，需要團隊合作及溝通，我相信不論是新班主或職球員，都不會滿足現狀，共同目標都是希望為球隊帶來進步。」