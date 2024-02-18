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2024年2月18日星期日
傑運候選出爐 今起投票 楊倩玉初競逐十傑 認難捨單車未言棄
大埔揚威新界東打吡 5球大破10人北區 巴西孖寶連續4仗建功
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體壇快訊：港隊室內田徑賽奪兩銅
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利物浦慘勝賓福特 鍾斯祖達紐尼斯「掛彩」陷傷兵潮
國米大炒沙軍4球 歐聯大戰馬體會前壯行色
川崎前鋒小勝神戶勝利船奪日超盃
足壇快遞：拜仁征波琴前折右閘保爾
SUN周日體育直播賽程
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【明報專訊】（詳見附圖）
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