體壇快訊：港隊室內田徑賽奪兩銅

何子樂華盛頓壁賽闖4強

港隊一姐何子樂昨於PSA華盛頓壁球公開賽8強以直落3局擊敗埃及籍對手，晉級4強將硬撼頭號種子、比利時隊的姬莉妮，爭入決賽。至於就讀美國哥倫比亞大學的陳善鈺，則獲全票當選常春藤年度最佳球員，她將於美國大學壁球協會舉行的全國個人錦標賽力爭衛冕。

石偉雄世盃開羅站晉決賽

體操世界盃開羅站昨於埃及續演，32歲的香港「跳馬王子」石偉雄，在男子跳馬資格賽以總成績14.449分排第3名晉級決賽，僅次於亞美尼亞及烏克蘭籍選手；至於另一港將吳家祺以13.500分排第29。國際體操聯會將於4站世界盃中，揀選參賽者當中最佳3站的成績，最佳前兩名可獲巴黎奧運入場券。

吳安儀列斯傳捷報

香港「四眼cue后」吳安儀於列斯舉行的Q Tour連過兩關，包括昨於128強次局打出一棒82度，以直落3局擊退英籍球手布萊克威爾；移英13歲新星廖予生在128強則兩度「起迫」，以83：8、73：17、60：23勇挫威爾斯籍對手，同闖64強。