大埔揚威新界東打吡 5球大破10人北區 巴西孖寶連續4仗建功

大埔前場組合盧卡斯及比迪高自上月來投後銳不可當，兩人昨仗前各賽事上陣3場均獲進帳，分別斬獲6及4球。然而大埔戰至45分鐘才由港腳陳肇鈞「執雞」打開紀錄。北區換邊後不足半分鐘再受打擊，中堅柏度情急拉跌單刀在即的盧卡斯，被球證直接拔紅驅逐。比迪高此時化身「罰球專家」，在緊接的罰球妙射彎入；這名曾效力德甲賀芬咸的29歲中場，在59及63分鐘開出罰球造成門前混戰，造就兩名同鄉加比爾及馬高斯山度士近射得手。大埔於補時階段再有盧卡斯埋齋，各賽事錄得四連勝。

大埔在盧卡斯及比迪高來投後，兩人在球隊近4仗攻入的19球中，包辦其中12球，主教練李志堅賽後稱兩人確實令球隊昇華，但稱現時談論爭標言之尚早。北區主教練梁志榮則指麾下防守欠主動，如未完場先言棄，「作為職業球員你有出糧、打份工，也要負自己責任，一日未完場都不可放棄」。

傑志小勝流浪緊追理文

同日冠忠南區在香港仔運動場迎戰東方，有日前出戰龍年賀歲盃的英格蘭前國門大衛占士應客隊邀請當座上客；東方在3名球員停賽下，以1：1逼和南區。傑志則靠陳俊樂一箭定江山，以1：0小勝標準流浪，追至與榜首理文同得22分，惟對賽成績較遜兼多踢1仗續居次。理文今午3時將在斧山道運動場作客香港U23。