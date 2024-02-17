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體育

傅家俊威爾斯賽16強止步 負奧當尼爾 仍寫近4年排名賽最佳成績

【明報專訊】香港桌球天王傅家俊在威爾斯公開賽持續好表現，他昨於次圈連轟兩棒「破百」，擊退東道主球手丹尼爾韋爾斯，相隔4年再闖排名賽16強，惟及後不敵奧當尼爾止步。

46歲的傅家俊上月底在德國大師賽因飛蚊症退賽，回港小休並與家人慶祝春節後，年初二啟程角逐威爾斯公開賽，並於首圈以局數4：3挫英籍球手舒堤過關。

傅家俊在次圈面對丹尼爾韋爾斯入局較慢，甫開賽先失兩局，但他及時回勇，連續兩局轟出「破百」的122及113度扳平局數。這名香港一哥乘勝追擊，再贏兩局78：4、67：10，以總局數4：2反勝晉級，自2020年1月的歐洲大師賽後，首次躋身排名賽16強。

短休數小時後，傅家俊在16強對上英籍球手奧當尼爾，即使兩度「起迫」仍以局數2：4告負，無緣晉級。

傅家俊稱德國賽時出現重影

感恩回港與家人過新年

傅家俊接受賽會訪問時，謙稱自己運氣較好，故次圈能夠取勝。他又談及目前雙眼的情况，「眼睛有時候會有點問題，會有重影、有時候會看到兩顆紅球，那個比賽（德國大師賽）出現了這情况，也覺得沒必要繼續打下去，因為贏的機會不高，但這一次還好」。

他又稱有機會回到香港與家人過年，對自己相當重要，「很感恩可以跟家人過年初一，對我來說很重要，但我知道很多國內球手在英國沒機會回家，所以我覺得自己比較幸運」。

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