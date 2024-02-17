何詩蓓世界賽100自添銀 包攬金銀銅各一 冀檢討表現放眼巴黎奧運

僅慢荷蘭泳將史甸貝根0.3秒飲恨

何詩蓓日前在非主項的100米蛙泳以破港續摘銅，隨後於強項200米自由泳游出1分54.89秒，首膺長池世界賽冠軍，成為港隊歷來第一人。這名26歲亞洲紀錄保持者轉戰女子100米自由泳延續強勢，在初賽先游出53.70秒，準決賽再以52.92秒、總成績僅慢荷蘭隊泳手史甸貝根0.39秒，並以次名躋身決賽。

何詩蓓今晨在100米決賽盡展強勢，甫起步即取得領先，並以24.87秒首名轉身；惟何詩蓓後勁不繼，末段遭史甸貝根反超前並以個人最佳成績52.26秒奪冠，何詩蓓僅慢0.3秒飲恨摘銀，以1金、1銀、1銅完成今屆長池世界賽的個人項目。

何詩蓓在賽後表示，早已預計這場決賽會競爭激烈，其部署是在頭半程游得較快，而自己亦執行不錯，只是最後體力不繼。不過，她亦表示巴黎奧運才是最終目標，「現在距離巴黎奧運還有數個月，我們會好好檢討，再參加一些比賽作微調，為奧運做好準備」。

何甄陶50自刷港績第5名晉級

其他港將同樣交出好表現，當中「飛魚」何甄陶在主項男子50米自由泳初賽游出21.83秒，以0.03秒刷新由自己保持的港績，總成績排第5名晉級。趙浩俊在男子200米蛙泳闖準決賽，以2分12.14秒排總成績第14。

17歲新星張心悅生涯首戰長池世界賽，昨於女子200米背泳初賽游出2分13.11秒晉級，她在今晨準決賽以2分13.85秒完賽，總成績排第16止步。至於男將劉紹宇、女將譚凱琳和林凱喬，今日將分途出擊50米背泳、自由泳及蛙泳初賽，港隊亦會派員角逐男、女子4×100米自由泳接力初賽。