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體育

足壇快遞：港超重開傑志今鬥流浪

【明報專訊】港超聯賽相隔逾半個月重燃戰火，暫列次席的班霸傑志將在今晚6時於旺角大球場出戰排第6的標準流浪；暫列季席的大埔則在今午3時於大埔運動場迎戰排第7的「升班馬」均業北區，而同時間暫居第4的冠忠南區亦會於香港仔運動場面對在聯賽榜緊隨其後的東方。

希拉爾亞冠反勝沙巴罕

沙特聯兩大豪門希拉爾及伊蒂哈德昨分途征戰亞冠盃16強首回合命運各異，其中希拉爾雖有巴西隊球星尼馬收咧，但仍作客以3：1反勝末段踢少1人的伊朗班霸沙巴罕先拔頭籌。至於有法國前國腳賓施馬鬧離隊風波的伊蒂哈德，則作客0：0悶和烏茲別克球隊納曼干新春。

利華古遜乘勇勢奏海

德甲榜首之師利華古遜在上輪榜首戰力克拜仁慕尼黑後，今晚將征戰海登咸爭取各賽事四連勝兼續保聯賽不敗身。西甲方面，暫列第3及4位的巴塞隆拿及馬德里體育會，將分別作客切爾達及迎戰拉斯彭馬斯。至於意甲次席的祖雲達斯則作客維羅納，力爭結束3場不勝頹勢。

神戶川崎先搶日超盃

日職新球季下周五開鑼，而前哨戰的日本超級盃則於香港時間今午12時35分率先上演，由上屆聯賽盟主神戶勝利船大戰日皇盃冠軍川崎前鋒。賽前神戶主將山口螢表明希望協助球隊自2020年後再奪這項錦標，又認為對手近年新舊交替漸見成績，今仗料將有惡鬥。

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