韓國足總怒炒奇連士文 斥缺乏國家隊領導能力 官宣前已暗示離隊

韓國隊上周在亞洲盃4強以0：2不敵約旦隊出局後，傳言執教未滿1年的奇連士文已帥位不穩，而在韓國足總國家隊委員會諮詢機構建議更換教練後，奇連士文昨在社交平台Instagram向韓國隊職球員和球迷表達了「誠摯的謝意」，又指「在過去1年裏度過令人難以置信的旅程，我們在亞洲盃4強前連續13仗不敗」。

韓國足總會長鄭夢奎則說：「奇連士文未能展現出我們所期望國家隊教練的領導能力，包括可提升球隊競爭能力的比賽管理、球員管理和工作態度。」奇連士文在亞洲盃期間被抨擊即使球隊表現不濟仍面露笑容，又被質疑4強前，他在國腳之間發生爭執，以及最終導致隊長孫興慜手指甩骱事件中所扮演的角色；加上他上任以來不時選擇在洛杉磯的居所「遙距」工作，並未親身到各地視察及提拔球員。

名宿洪明甫或暫代領軍

據《韓聯社》報道，曾在2013至14年執教韓國隊、現為韓職球隊蔚山現代主帥的韓國前國腳洪明甫，會是暫代領軍人選之一。「太極虎」下場國際賽在下月21日於2026年世界盃亞洲區外圍賽主場迎戰泰國隊。