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體育

曼城迎車激戰可期 首循環和4：4 哥帥讚敵軍球員充滿個性

【明報專訊】英超今晚戰火重燃，7仗中以次席曼城明晨主場在「雙藍會」迎戰仍處中游的車路士最矚目，客軍過去兩仗先在英格蘭足總盃後於聯賽同以3：1勝出凱旋，獲主隊主帥哥迪奧拿稱讚充滿個性，加上首循環曾被逼和4：4，故此深明由領隊普捷天奴領軍的「藍戰士」，已非近3年以來，於各項賽事在阿提哈德球場被四度數蛋的那支屈膝稱臣球隊。

曼城vs.車路士 now611／621台 明晨01：30直播

曼城英超連贏6場後已追至落後多踢1場的一哥利物浦兩分，形勢頗有利，惟日前歐聯16強首回合作客挫哥本哈根後，證實攻擊球員基亞利殊及貝拿度施華受傷，勢與守將加華度爾一起無緣迎戰車路士。曼城主帥哥迪奧拿注意到暫排第10的車路士近期有起色，接連在英足盃和英超作客以3：1連勝阿士東維拉及水晶宮。哥帥說：「車路士打敗維拉的表現很好，我們亦目睹他們如何挫敗水晶宮。車路士球員充滿個性，我們定必收拾心情聚焦這場硬仗。」

紅軍沙拿復操料可列後備

事實是車路士之前兩季各賽事的6次交手被曼城悉數派蛋，但今季在領隊普捷天奴接掌後，在英超首循環卻憑倒戈的高爾彭馬末段建功而最終逼和4：4，攻力有明顯提升。軍情方面，前鋒尼干古在上仗亦後備上陣，此役有望復任正選，伙拍彭馬、尼高拉斯積遜和大勇的改任進攻中場的干拿加歷查攻堅。

今晚頭場利物浦作客第14位的賓福特，主隊自2021年升上英超以來，兩次在主場鬥「紅軍」取1勝1和的不敗戰績，今仗勢遇苦戰，一旦失分勢被曼城及同晚作客般尼的季席球隊阿仙奴趕過而失榜首。軍情方面，紅軍此仗續有右閘阿歷山大阿諾特因膝傷避戰，但鋒將穆罕默德沙拿已復操，有望以後備身分復出。

此外，排第7的紐卡素主場對般尼茅夫前接壞消息，前鋒哥林威爾遜因右胸肌至肩膀一帶位置受傷，需要開刀，據報缺陣可能長達3個月。

至於已成為下個被炒英超領隊大熱的鶴臣，日前督師水晶宮備戰下周二凌晨迎戰愛華頓時因身體不適送院。水晶宮昨證實該名76歲老帥目前情况穩定，早前多間英媒曾報道，會方正打算解僱鶴臣。

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