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體育

居里轟9球三分無果 勇士負快艇五連勝告終

【明報專訊】金州勇士球星史堤芬居里昨於NBA常規賽獨取41分，包括9記三分球，兼且連續4仗轟入至少7記三分寫下NBA歷史，惟球隊最終仍在主場不敵洛杉磯快艇，賽後以26勝26負續排西岸第10位。賽後「咖喱仔」表明目前整隊發揮不理想，希望在全明星賽周的休戰期後可有一番新氣象。

連續4仗入「7+」三分球創歷史

已年屆35歲的勇士球星史堤芬居里今季狀態火熱，踏入2024年後更有4場得分「40+」，包括昨仗在主場獨取全場最高41分，並射入9記三分球，連續4場賽事至少射入7記三分球更是寫下聯盟歷史。

不過，球隊是役面對有6將得分上雙的快艇，於完場前尚餘40秒雖一度追至落後3分，但基利湯臣此時大意犯規斷送扳平機會，最終以125：130告負，五連勝走勢告終，以26勝26負續排西岸第10位的季後賽附加賽尾席，形勢未許樂觀。

賽後居里亦不諱言：「個人有好表現但落敗總是不好受的，現時整隊發揮並不算理想，我希望在全明星賽周後可有一番新氣象。」

另外，波士頓塞爾特人昨在主場以136：86大勝布魯克林籃網，六連勝後以43勝12負續居東岸榜首，並以6場勝差領先次席的克里夫蘭騎士。至於達拉斯獨行俠昨在「得州打吡」主場以116：93輕取聖安東尼奧馬刺，同取六連勝在西岸續守第7位。

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