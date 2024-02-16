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體育

C朗球會千場里程建功 領艾納斯亞冠16強先勝 入奠勝球歸功隊友

【明報專訊】葡萄牙隊球星基斯坦奴朗拿度（C朗）昨晨代表沙特聯球會艾納斯出戰亞冠盃16強首回合，適逢個人職業生涯球會賽1000場里程碑的他，在末段攻入全場唯一入球，助球隊作客小勝另一沙特球隊艾費哈先拔頭籌之餘，個人亦在今年「開齋」，連續23年職業賽有「士哥」。他賽後大方將功勞歸於隊友，認為入球與勝利全靠「出色的團隊合作精神」。

艾納斯與艾費哈在亞冠16強上演「沙特內訌」，在首回合先作客的艾納斯是役有球星C朗迎來個人職業生涯球會賽第1000場里程碑。這名39歲前鋒續老而彌堅，頭頂腳踢多次威脅敵軍大門，並終在81分鐘在禁區頂與隊友波索域小組互傳入楔後，快腳篤射死角入網，助球隊以1球小勝先拔頭籌，下周四凌晨將返主場再戰爭晉級。

C朗望球隊重拾狀態多線爭冠

對於在千場球會賽射入奠勝球，C朗歸功於全隊的合作精神，他表示：「己隊勝在有出色的團隊合作精神，這入球便是得益於良好的組織。目前全隊都踢出了教練希望我們踢出來的足球，此前因亞洲盃而令聯賽（沙特聯）暫停了一段時間，希望我們藉着這場勝仗可盡快重拾佳態，在各條戰線爭取錦標。」

艾納斯主帥路爾斯卡斯特羅賽後亦滿意麾下發揮，「在近期缺乏正式比賽下，我們仍能在此仗交出理想表現，控制戰局並贏下比賽，這並不容易」。

蔚山3：0大破甲府佔先機

昨晚另一場16強賽事，上屆韓職冠軍蔚山現代於主場面對日本乙組球隊甲府風林，由中鋒周敏圭於37分鐘先開紀錄，這名33歲射手及至完半場前再射入12碼，個人梅開二度助主隊拉開比數。下半場續佔優的蔚山，再由早前為韓國隊戰畢亞洲盃的後衛薛榮宇，在61分鐘於禁區內扭過對手射入鞏固勝局。積極反撲的客軍有尼日利亞籍前鋒彼特烏達卡於81分鐘攻門中柱，再於87分鐘入球越位在先「食詐糊」，始終未能「破蛋」，最終蔚山以3球淨勝，下周三作客甲府前佔先機。

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